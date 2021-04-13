Прогрейс: Редкач відчує, який потужний удар у мене

Колишній чемпіон світу Реджис Прогрейс не сумнівається у своїй перемозі над українським боксером Іваном Редкачом.

Про це заявив сам американський боксер.

"Редкач сказав, що пустив мені кров і розбив мені ніс під час спарингу. Але вчора я бився подушками зі своєю дочкою, і з носа потекла кров. Мій ніс постійно кровоточить. Що стосується спарингів з ним, то Іван був хороший.

Я в передчутті бою. Я вийду в ринг і прийму те, що він мені запропонує, буду самим собою, буду використовувати свою швидкість. Якщо буде можливість завершити бій достроково, то зроблю це. Думаю, що як тільки потраплю по ньому чим-небудь, він відчує, наскільки важко я б'ю в 8-унцевих рукавичках. На цьому все відразу і закінчиться", - зазначив Прогрейс.