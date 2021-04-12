Трансляцію бою Редкач - Прогрейс покажуть у стрімінговій платформі PPV

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) у рейтинговому поєдинку зустрінеться з американцем Риджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО). Бій відбудеться в андеркарді поєдинку між YouTube-блогером Джейком Полом і колишнім чемпіоном One/Bellator Беном Аскрена. Орієнтовний початок о 3:00 за київським часом.

32-річний американець є ексчемпіоном світу WBA в першій середній вазі. В останньому поєдинку, який відбувся в рамках фіналу Суперсері II, Прогрейс поступився за рішенням суддів шотландцю Джошу Тейлору. 35-річний Редкач в останньому бою програв за очками Денні Гарсії. Зазначимо, для Редкача цей поєдинок чи не останній шанс повернутися в гонку за титульним боєм.