Фремптон оголосив про завершення кар’єри

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон (28-3; 16 КО) після поразки від Джемелла Геррінга (23-2; 11 КО) вирішив завершити кар'єру.

Про це заявив сам Карл.

"Я сказав перед боєм, що піду, якщо програю. Це саме те, що я збираюся зробити. Я був відсутній занадто довго. Я пропустив дорослішання своїх дітей. Я хочу присвятити життя своїй сім'ї.

У мене був хороший бокс, але також він був і поганим для мене в останні роки. Я насолодився найкращими роками своєї кар'єри, і тепер я просто хочу повернутися додому до своєї красивої дружини і дітей", - сказав Фремптон.