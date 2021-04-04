Фремптон оголосив про завершення кар’єри

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу Карл Фремптон (28-3; 16 КО) після поразки від Джемелла Геррінга (23-2; 11 КО) вирішив завершити кар'єру.
Про це заявив сам Карл.
"Я сказав перед боєм, що піду, якщо програю. Це саме те, що я збираюся зробити. Я був відсутній занадто довго. Я пропустив дорослішання своїх дітей. Я хочу присвятити життя своїй сім'ї.
У мене був хороший бокс, але також він був і поганим для мене в останні роки. Я насолодився найкращими роками своєї кар'єри, і тепер я просто хочу повернутися додому до своєї красивої дружини і дітей", - сказав Фремптон.
34-річний боксер був чемпіоном світу IBF (2014-2016) та WBA (2016). У напівлегкій вазі Карл завоював титул чемпіон світу за версією WBA (2016-2017), володів титулом WBO у 2018 році. Також у 2016 році був визнаний боксером року за версією журналу The Ring.