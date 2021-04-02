Усик: Якби це залежало від мене, то можна було проводити три бої на рік

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик не проти проводити по три бої щороку.

Про це заявив сам боксер.

"Якби це залежало від мене, то можна було проводити три бої на рік. Зараз багато боксерів через пандемію рідко проводять поєдинки.

Багато залежить від компаній, які влаштовують бої. Хтось з кимось не може домовитися. Це великий обсяг роботи, над яким група людей працює. Не поспішайте, бої будуть скоро. Головне - що ми тренуємося", - зазначив Усик.