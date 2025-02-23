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Артета: Арсенал має показати злість після поразки від Вест Гема

Станіслав Лисак — 23 лютого 2025, 12:57
Артета: Арсенал має показати злість після поразки від Вест Гема
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що його підопічні мають продемонструвати спортивну злість у наступному матчі АПЛ.

Про це іспанець заявив після поразки від Вест Гема у 26 турі чемпіонату Англії.

"Ми повинні подивитися в дзеркало на себе, на те, що ми можемо зробити краще, на готовність, бажання, на те, як ми біжимо і як ми цього хочемо. Ми повинні страждати 24-48 годин. Відчути біль і переконатися, що ми повернемося в понеділок зі злістю, яка ще залишилася", – сказав Артета.

Нагадаємо, що "каноніри" зазнали мінімальної поразки від "молотобійців" та втратили нагоду наблизитися до лідера АПЛ, Ліверпуля. Наразі в Арсенала 53 очки після 26 зіграних турів та 8 очок відставання від мерсисайдців.

Наступний поєдинок підопічних Мікеля Артети відбудеться в середу, 26 лютого, проти Ноттінгема, який розташувався на третій сходинці. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Арсенал (Лондон) Мікель Артета Вест Гем

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