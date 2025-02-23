Артета: Арсенал має показати злість після поразки від Вест Гема

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що його підопічні мають продемонструвати спортивну злість у наступному матчі АПЛ.

Про це іспанець заявив після поразки від Вест Гема у 26 турі чемпіонату Англії.

"Ми повинні подивитися в дзеркало на себе, на те, що ми можемо зробити краще, на готовність, бажання, на те, як ми біжимо і як ми цього хочемо. Ми повинні страждати 24-48 годин. Відчути біль і переконатися, що ми повернемося в понеділок зі злістю, яка ще залишилася", – сказав Артета.

🚨 Arteta: “We have to look in the mirror at ourselves of what we can do better and the willingness, desire and the way we run and the way we want it”.



“We have to suffer for 24-48hrs. Feel the pain and make sure we come back Monday with a bite and anger still there”. pic.twitter.com/cxIOvq7WIV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2025

Нагадаємо, що "каноніри" зазнали мінімальної поразки від "молотобійців" та втратили нагоду наблизитися до лідера АПЛ, Ліверпуля. Наразі в Арсенала 53 очки після 26 зіграних турів та 8 очок відставання від мерсисайдців.

Наступний поєдинок підопічних Мікеля Артети відбудеться в середу, 26 лютого, проти Ноттінгема, який розташувався на третій сходинці. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.