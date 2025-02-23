Відбувся попередженням: Мессі "напав" на арбітра через видалення гравця Інтера

В матчі першого туру МЛС Інтер Маямі разом із Ліонелем Мессі не зміг обіграти Нью-Йорк на своєму полі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Господарі арени майже півтора тайма грали вдесятьох через видалення Томаса Авілеса, а Хорді Альба за підсумками епізоду отримав жовту картку.

Ліонель Мессі в цьому матчі віддав дві результативні передачі, одна з яких допомогла на десятій доданій хвилині врятувати нічию для Інтера – голом відзначився Сеговія.

Втім, після матчу зірковий аргентинець все ж отримав своє попередження. Ліонель дуже активно висловлював претензії до головного арбітра через його рішення протягом поєдинку.

🚨 Leo Messi terminó enfadadísimo con el árbitro tras el polémico partido entre Inter Miami y New York, que finalizó 2-2 en la primera fecha del la MLS.



Las Garzas tuvieron que jugar más de una hora con un jugador menos por una controversial expulsión.#MLS #Messi @marca pic.twitter.com/GlSr3TTmIz — MARCAenUSA (@MARCAenUSA) February 23, 2025

Росендо Мендоза довго терпів поведінку Мессі, але зрештою продемонстрував багаторазовому володарю Золотого м'яча жовту картку.

Відеоогляд матчу Інтер Маямі – Нью-Йорк:

Major League Soccer

1 тур, 23 лютого

Інтер Маямі – Нью-Йорк Сіті 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Авілес, 5, 1:1 – Іленич, 26, 1:2 – Мартінес, 55, 2:2 – Сеговія, 90+10

Видалення: Авілес, 23 (пряма червона)

Раніше повідомлялось, що КОНКАКАФ покарала арбітра, який взяв автограф у Мессі після матчу проти Спортинг Канзас-Сіті.