Відбувся попередженням: Мессі "напав" на арбітра через видалення гравця Інтера
В матчі першого туру МЛС Інтер Маямі разом із Ліонелем Мессі не зміг обіграти Нью-Йорк на своєму полі.
Поєдинок завершився з рахунком 2:2.
Господарі арени майже півтора тайма грали вдесятьох через видалення Томаса Авілеса, а Хорді Альба за підсумками епізоду отримав жовту картку.
Ліонель Мессі в цьому матчі віддав дві результативні передачі, одна з яких допомогла на десятій доданій хвилині врятувати нічию для Інтера – голом відзначився Сеговія.
Втім, після матчу зірковий аргентинець все ж отримав своє попередження. Ліонель дуже активно висловлював претензії до головного арбітра через його рішення протягом поєдинку.
Росендо Мендоза довго терпів поведінку Мессі, але зрештою продемонстрував багаторазовому володарю Золотого м'яча жовту картку.
Відеоогляд матчу Інтер Маямі – Нью-Йорк:
Major League Soccer
1 тур, 23 лютого
Інтер Маямі – Нью-Йорк Сіті 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Авілес, 5, 1:1 – Іленич, 26, 1:2 – Мартінес, 55, 2:2 – Сеговія, 90+10
Видалення: Авілес, 23 (пряма червона)
Раніше повідомлялось, що КОНКАКАФ покарала арбітра, який взяв автограф у Мессі після матчу проти Спортинг Канзас-Сіті.