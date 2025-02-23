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Андердог не зробив сенсації: Паркер одним ударом нокаутував Баколе

Руслан Травкін — 23 лютого 2025, 00:28
Андердог не зробив сенсації: Паркер одним ударом нокаутував Баколе
Джозеф Паркер – Мартін Баколе
Getty images

Тимчасовий чемпіон WBO новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) провів бій проти конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО).

Бій завершився перемогою Паркера нокаутом у другому раунді.

Перший раунд був "розвідкою", але треба відмітити, що в останні секунди Мартін небезпечно влучив.

У другому боксери частіше влаштовували розміни. Андердог впевнено тримав центр рингу, тоді як Паркер відповідав лише джебами.

Здавалося, що буде конкуренція, але Мартін не встояв від першого серйозного удару з боку опонента.

Бокс – бій за титул тимчасового чемпіона WBO

Джозеф Паркер – Мартін Баколе KO2 (12)

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Бокс Джозеф Паркер Мартін Баколе

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