Усик і Джошуа у шоці: як зіркові боксери відреагували на перемогу Паркера

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усик (23-0, 14 КО) та його екссуперник Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) були сильно здивовані нокаутом у бою Паркер – Баколе.

Новозеландець Джозеф Паркер фінішував Мартіна Баколе першим небезпечним ударом у кінцівці другого раунду.

Українець та британець були здивовані таким розвитком подій. Це видно з їхньої реакції.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Була висока ймовірність того, що Усик проведе бій саме проти переможця зустрічі Паркер – Дюбуа. Хто тепер стане його опонентом визначиться, напевно, у найближчий місяць-два.