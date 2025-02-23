Феєнорд оголосив про призначення ван Персі

Колишній нападник лондонського Арсенала, Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів Робін ван Персі очолив Феєнорд.

Про це повідомляє пресслужба роттердамців.

Угоду розраховано до літа 2027 року. Залишається невідомим, чи матиме клуб опцію пролонгації та яку суму Феєнорд заплатив за викуп контракту колишньому клубу ван Персі – Херенвену.

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𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞, welcome home again! pic.twitter.com/mgaM8yl79e — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 23, 2025

Нагадаємо, 1998 по 2001 рік ексфутболіст грав за молодіжний склад роттердамців, після чого наступні три сезони він виступав за першу команду Феєнорда.

Робін повернувся у Роттердам у 2018 році, щоб провести свій останній сезон в ігровій кар'єрі.

Феєнорд залишився без головного тренера після того, як 10 лютого був звільнений Браян Пріске, якого тимчасово замінив Паскаль Босхаарт.

Раніше Феєнорд дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.