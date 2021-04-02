Усик спростував перехід в UFC

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) спростував інформацію про перехід в змішані єдиноборства.

Про це розповів сам боксер.

"Часто жартую з журналістами. Кажу якісь неможливі речі. Коли мене запитали в той вечір про плани, я сказав, що хочу спробувати себе в UFC. І всі написали, що я переходжу туди. Це просто думки.

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Я ще не все зробив в боксі, що запланував. Переходити в інший вид спорту, не закінчивши в своєму, не збираюся. Боротьбою я займаюся тільки для себе. UFC - вид спорту, що швидко зростає, де багато хлопців проявляють себе. Але поки не збираюся переходити туди. Запропонують божевільний контракт - я подумаю", - сказав Усик.