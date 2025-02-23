Усім треба адаптуватись, – Ашур оцінив перемогу Полісся над Інгульцем
Головний тренер Полісся Імад Ашур поділився думками щодо перемоги своєї команди над Інглульцем в межах 18 туру Української Прем'єр-лигі.
Слова фахівця наводить пресслужба "вовків".
"Перша гра, тиск який нікуди не дівається, очікування, бажання, але, в першу чергу, це суперник. Сьогодні треба віддати належне, що вони робили все, щоб нав’язувати в’язку гру. В певних епізодах матчу їм це вдавалось, тобто було достатньо багато боротьби. Було багато моментів, де ми мали приймати кращі рішення, щоб було більше загострень й нагод для завершення.
В перерві певні деталі проговорили, в другому таймі, думаю, була більш цілісна гра, але попри це суперник робив все, щоб не забивати.
Звісно всім треба адаптуватись до погодних умов. Новачки, я думаю, якщо запитати кожного, то вони всі хоробрі й казали, що проблем не буде. Але до цього треба звикати, навіть зараз наскрізь пробирає трошки, – розповів Ашур.
Окрім того, наставник оцінив дебют Факундо Батісти у складі житомирського клубу.
"Радий за Факундо, по такій грі він нав’язував боротьбу один в один проти захисника, були епізоди, де вигравав її. Радий за нього, що він знайшов свою нагоду, бо в першу чергу, нам потрібен той нападник, який буде створювати подібний епізод для себе, який буде відгукуватись на простріли партнерів та завершувати їх. Нападник, який буде цілісно виглядати в контексті гри, яку ми хочемо будувати", – резюмував український тренер Полісся.
Нагадаємо, що в інших матчах ігрового дня Верес розгромив Кривбас, а ЛНЗ мінімально здолав Рух.