Усім треба адаптуватись, – Ашур оцінив перемогу Полісся над Інгульцем

Головний тренер Полісся Імад Ашур поділився думками щодо перемоги своєї команди над Інглульцем в межах 18 туру Української Прем'єр-лигі.

Слова фахівця наводить пресслужба "вовків".

"Перша гра, тиск який нікуди не дівається, очікування, бажання, але, в першу чергу, це суперник. Сьогодні треба віддати належне, що вони робили все, щоб нав’язувати в’язку гру. В певних епізодах матчу їм це вдавалось, тобто було достатньо багато боротьби. Було багато моментів, де ми мали приймати кращі рішення, щоб було більше загострень й нагод для завершення.



В перерві певні деталі проговорили, в другому таймі, думаю, була більш цілісна гра, але попри це суперник робив все, щоб не забивати.



Звісно всім треба адаптуватись до погодних умов. Новачки, я думаю, якщо запитати кожного, то вони всі хоробрі й казали, що проблем не буде. Але до цього треба звикати, навіть зараз наскрізь пробирає трошки, – розповів Ашур.