Танець перед падінням: відео нокауту бою Паркер – Баколе

Новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) провів бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі проти конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО).

Бій завершився перемогою 33-річного Паркера, який нокаутував суперника в кінці другого раунду.

Мартін добре провів перший раунд, добре тримав центр рингу в другому, але не встояв від ледь не першого силового удару з боку Джозефа.

Відео нокауту:

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.