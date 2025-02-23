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Костюк і Калініна можуть зустрітися одна з одною на турнірі у Мериді

Станіслав Матусевич — 23 лютого 2025, 11:48
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Українські тенісистки Марта Костюк (21) та Ангеліна Калініна (51) у першому колі турніру серії WTA 500 Merida Open Makron у мексиканській Мериді зустрінуться з переможницями кваліфікаційного турніру.

Змагання в основній сітці стартують у понеділок, 24 лютого.

Відзначимо, що Костюк посіяна на змаганні під шостим номером. У випадку перемог у стартових матчах українки у другому колі зіграють одна проти одної.

Нагадаємо, що у кваліфікації турніру в Мериді продовжує виступати Юлія Стародубцева (108). У своєму першому матчі вона перемогла Дімітру Павлу (530, Греція).

Ангеліна Калініна Марта Костюк WTA 500

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