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Баколе - про поразку від Паркера: Для себе я не програв

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 12:27
Баколе - про поразку від Паркера: Для себе я не програв
Паркер – Баколе
Getty images

Конголезький важковаговий Мартін Баколе прокоментував свою поразку у другому раунді від Джозефа Паркера в поєдинку за звання тимчасового чемпіона за версією WBO.

Спортсмен поспілкувався з iFL TV.

"Всі бачили, що відбулось. Це бокс й у надважкій вазі може трапитись що завгодно.

Я сидів зі своїм тренером та питав, чого він не дав мені продовжувати поєдинок. Потім я подивився запис нокауту та подякував йому за це рішення.

Бій проти Аджагби? Він все ще має відбутись, мені потрібен тиждень на відпочинок, а потім я повернусь до тренувань.

Особисто для себе я не програв. Я прилетів сюди о другій ночі, майже не спав і зробив те, чого до мене ще в боксі не робили", – розповів Баколе.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з Даніелем Дюбуа, однак британець був змушений знятися через хворобу.

Зазначимо, що головною подією вечора став бій між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом, який Олександр Усик не став дивитись

Раніше думками щодо своєї перемоги над Баколе поділився Джозеф Паркер.

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