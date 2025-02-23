Повна домінація претендента: статистика ударів бою Бівол – Бетербієв

Перемогою Дмитра Бівола (24-1, 12 КО) над Артуром Біволом завершився вечір боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Бівол переміг рішенням більшості суддів.

Статистика ударів підтверджує закономірність цього результату. 34-річний боксер наніс меншу кількість ударів загалом: 547 проти 688.

Але це не завадило йому буті більш влучним, ніж Артур. Загальна точна кількість ударів: 170-121. Джеби: 85-43. Силові удари: 85-78.

Статистика ударів бою Бівол – Бетербієв:

Нагадаємо, попередній їхній бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114.

Завдяки перемозі Бівол став абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 КГ).