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Чжилей, який кидав виклик Усику, програв нокаутом Кабаєлу за звання тимчасового чемпіона світу

Олексій Погорелов — 22 лютого 2025, 22:17
Чжан Чжилей та Агіт Кабаєл
Чжан Чжилей та Агіт Кабаєл
Getty Images

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) в межах вечора боксу відбувся бій за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в надважкій вазі.

У битві за цей пояс зійшлися Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) та Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO), які видали цікавий поєдинок.

Спочатку німець думав триматися від китайця на дистанції, проте зрозумів, що в нього цього не вийде зробити. Тож він вирішив перейти до ударів по корпусу зблизька.

І хоча це було правильне рішення, саме Агіт опинився на настилі рингу – Чжилей лівим хуком вклав опонента в п'ятому раунді.

Кабаєл швидко підвівся та повернув собі ініціативу, яка згодом призвела до технічного нокауту в шостому раунді: Агіт закидав Чжана ударами по корпусу, чого виявилося досить для перемоги. Агіт Кабаєл став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC.

Варто зазначити, що нещодавно Чжан Чжилей висловив бажання провести бій з Олександром Усиком. Проте після поразки навряд чи 41-річний китаєць зможе на це розраховувати.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію двох головних поєдинків цього вечора боксу: Джозеф Паркер – Мартін Баколе та Артур Бетербієв – Дмитро Бівол.

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