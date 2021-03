48-річний ексчемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя оголосив про повернення в ринг.

Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.

Де Ла Хойя проведе поєдинок 3 липня. Ім'я суперника поки невідомо.

Oscar De La Hoya just revealed at the Jake Paul-Ben Askren press conference that he’s fighting July 3 on @triller. The Golden Boy’s first fight since he lost to Manny Pacquiao in 2008