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Де Ла Хойя хоче реваншу з Мейвезером

Сьогодні 18:59 412 0
Оскар Де Ла Хойя прокоментував можливість реваншу з Флойдом Мейвезером.
Де Ла Хойя хоче реваншу з Мейвезером
#Де Ла Хойя, #Мейвезер

Джерело - tribuna.com.

Глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя готовий провести реванш з ексчемпіоном світу в п'яти дивізіонах Флойдом Мейвезером.

Про це розповів сам боксер.

"Я завжди пишався тим, що бився з кращими. Чому б не побитися з хлопцем, який побив Канело?

Чому б не провести реванш з Мейвезером? В цьому є інтрига", - сказав Де Ла Хойя.

Де Ла Хойя у травні 2007 року програв Мейвезеру роздільним рішенням суддів.

Раніше, Де Ла Хойя підтвердив завершення роботи з Альваресом.

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