Де Ла Хойя хоче реваншу з Мейвезером

Глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя готовий провести реванш з ексчемпіоном світу в п'яти дивізіонах Флойдом Мейвезером.

Про це розповів сам боксер.

"Я завжди пишався тим, що бився з кращими. Чому б не побитися з хлопцем, який побив Канело?

Чому б не провести реванш з Мейвезером? В цьому є інтрига", - сказав Де Ла Хойя.