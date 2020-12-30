Де Ла Хойя хоче реваншу з Мейвезером

Джерело - tribuna.com.
Глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя готовий провести реванш з ексчемпіоном світу в п'яти дивізіонах Флойдом Мейвезером.
Про це розповів сам боксер.
"Я завжди пишався тим, що бився з кращими. Чому б не побитися з хлопцем, який побив Канело?
Чому б не провести реванш з Мейвезером? В цьому є інтрига", - сказав Де Ла Хойя.
Де Ла Хойя у травні 2007 року програв Мейвезеру роздільним рішенням суддів.
Раніше, Де Ла Хойя підтвердив завершення роботи з Альваресом.