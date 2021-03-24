 Джонс: Повєткін може ще раз нокаутувати Вайта | Бокс | Champion.com.ua
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Джонс: Повєткін може ще раз нокаутувати Вайта

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Легендарний боксер назвав визначальний фактор поєдинку
Джонс: Повєткін може ще раз нокаутувати Вайта
#Вайт, #Повєткін

Джерело - РЕН ТВ.

Реванш між Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) та Ділліаном Вайтом (21-2, 18 КО) може завершитися перемогою росіянина. 

Про це заявив колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс.

"Переможець бою найбільше залежить від команд і підготовки. Цей поєдинок про те, який кут, яка команда зможе краще налаштуватися, яка буде готова до змін по ходу зустрічі.

Повєткін постійно пристосовувався в першому бою, він піднімався з підлоги, підлаштовувався, змінювався і зміг дістати Вайта. Факт, що він дістав і нокаутував Вайта, значить, що він зможе зробити це ще раз.

Визначальним фактором стане те, як Повєткін боксуватиме в цей раз і хто зможе швидше підлаштуватися до бою. Той, хто зробить це швидше, той і буде переможцем", - сказав Джонс.

Реванш Повєткін - Вайт відбудеться 27 березня.

Раніше Повєткін назвав умови бою з Усиком.

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