Реванш між Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) та Ділліаном Вайтом (21-2, 18 КО) може завершитися перемогою росіянина.

Про це заявив колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс.

"Переможець бою найбільше залежить від команд і підготовки. Цей поєдинок про те, який кут, яка команда зможе краще налаштуватися, яка буде готова до змін по ходу зустрічі.

Повєткін постійно пристосовувався в першому бою, він піднімався з підлоги, підлаштовувався, змінювався і зміг дістати Вайта. Факт, що він дістав і нокаутував Вайта, значить, що він зможе зробити це ще раз.

Визначальним фактором стане те, як Повєткін боксуватиме в цей раз і хто зможе швидше підлаштуватися до бою. Той, хто зробить це швидше, той і буде переможцем", - сказав Джонс.