Український боксер отримав 4-річну дискваліфікацію через допінг

Український боксер провалив допінг-тест

Український боксер і кікбоксер Артур Кишенко провалив допінг-тест.

Про це повідомляє Arena Fight Championship.

Артура Кишенка позбавили титулу чемпіона в середній вазі через проваленого допінг-тесту.

Українець провалив тест на допінг після поєдинку з Йоханом Лідон. У тому бою українець переміг і став чемпіоном організації у вазі до 81 кг.

Кишенка відсторонили від участі в турнірах ліги на 4 роки, термін дискваліфікації відлічується з липня 2019 го року. А його чемпіонський пояс переходить до Лідона.