Гірн: Скоро відбудуть промоутерські торги за бій Усик - Джойс

Переможець поєдинку між Олекснадром Усиком та Джозефом Джойсом буде битися з кимось з пари Ф'юрі - Джошуа.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"WBO призначила бій Усика проти Джойса за тимчасовий титул. Переможець буде битися з кимось з пари Ф'юрі - Джошуа. Вважаю, що промоутерські торги відбудуться через пару тижнів. Звичайно, ми будемо брати участь в торгах, це хороший бій. Ми зацікавлені в його організації", - сказав Гірн.