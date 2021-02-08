 Визначилась дата бою Усик - Джойс | Бокс | Champion.com.ua
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Визначилась дата бою Усик - Джойс

Сьогодні 20:17 1008 0
Бій відбудеться у Лондоні
Визначилась дата бою Усик - Джойс
#Усик, #Джойс

Джерело - isport.uа.

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 KO) і британець Джо Джойс (12-0, 11 KO) битимуться за тимчасовий пояс WBO в суперважкій вазі 17 квітня у Лондоні.

Про це повідомляють одразу декілька джерел.

Актуально: Усик хоче організувати чемпіонський бій в Україні

Переговори з цього поєдинку ведуться вже кілька тижнів і сторони близькі до завершення переговорів. Обидва боксери вже знаходяться в тренувальних таборах.

Переможець поєдинку Усик - Джойс буде обов'язковим суперником переможця поєдинку Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, який запланований на червень.

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