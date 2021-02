Визначилась дата бою Усик - Джойс

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 KO) і британець Джо Джойс (12-0, 11 KO) битимуться за тимчасовий пояс WBO в суперважкій вазі 17 квітня у Лондоні.

Про це повідомляють одразу декілька джерел.

Актуально: Усик хоче організувати чемпіонський бій в Україні

Переговори з цього поєдинку ведуться вже кілька тижнів і сторони близькі до завершення переговорів. Обидва боксери вже знаходяться в тренувальних таборах.

Переможець поєдинку Усик - Джойс буде обов'язковим суперником переможця поєдинку Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, який запланований на червень.

Sources: The Oleksandr Usyk - Joe Joyce WBO Interim Heavyweight Title Fight Negotiations are progressing really well with the aim to reach a deal in the next week. April 17 is the working date for this fight on BT Sport. Both men already in training. #boxing #UsykJoyce #WBO