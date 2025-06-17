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Тур Швейцарії. Сіммонс переміг із відриву

Олег Дідух — 17 червня 2025, 18:33
Тур Швейцарії. Сіммонс переміг із відриву
Квінн Сіммонс
instagram.com/skin.quimmons

Американський велогонщик команди Lidl Trek Квінн Сіммонс став переможцем третього етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні, 17 червня, гонщики подолали 197 км горбистого етапу з Арау до Хойдена.

Маршрут 3 етапу Туру Швейцарії-2025
Маршрут 3 етапу Туру Швейцарії-2025
procyclingstats.com

Сіммонс був учасником відриву дня та став єдиним, хто втримався під натиском пелотону, випередивши у підсумку основну групу на 18 секунд. Друге місце посів головний передстартовий фаворит Туру Швейцарії, португалець Жоау Алмейда із UAE Emirates. Третім став британець Оскар Онлі з Picnic PostNL.

Переможець першого етапу, француз Ромен Грегуар із Groupama FDJ, фінішував четвертим і зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У середу, 18 червня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 193 км з Хайдена до італійського Боргоново ді П’юро. На шляху гонщиків зустрінеться перевал Пассо ді Сплуга.

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