Тур Швейцарії. Сіммонс переміг із відриву

Американський велогонщик команди Lidl Trek Квінн Сіммонс став переможцем третього етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні, 17 червня, гонщики подолали 197 км горбистого етапу з Арау до Хойдена.

Маршрут 3 етапу Туру Швейцарії-2025 procyclingstats.com

Сіммонс був учасником відриву дня та став єдиним, хто втримався під натиском пелотону, випередивши у підсумку основну групу на 18 секунд. Друге місце посів головний передстартовий фаворит Туру Швейцарії, португалець Жоау Алмейда із UAE Emirates. Третім став британець Оскар Онлі з Picnic PostNL.

Переможець першого етапу, француз Ромен Грегуар із Groupama FDJ, фінішував четвертим і зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У середу, 18 червня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 193 км з Хайдена до італійського Боргоново ді П’юро. На шляху гонщиків зустрінеться перевал Пассо ді Сплуга.