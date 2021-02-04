Усик хоче організувати чемпіонський бій в Україні

Джерело - Чемпіон.
Суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) хоче організувати чемпіонський бій в Україні.
Про це розповів сам боксер.
"Думаю, ми побачимо, коли я стану... У мене є своя промоутерська компанія, і я думаю, що ми це організуємо.
Я цього хочу. Я хочу зробити для нашого ринку, щоб я боксував, наприклад, на Олімпійському.
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Думаю, що питання в фінансах. Чи не буде жертвування гонорарів, буде організований поєдинок, і з цієї організації будуть гонорари.
Потрібні люди, які зацікавляться, телеканал, спонсори, плюс не буде пандемії.
Зберемо ми Олімпійський"чи ні, але у Львові в 2014-му було 16 тисяч (перемога над Деніелом Брюером - прим.). При тому, що був жовтень, і було прохолодно", - сказав Усик.