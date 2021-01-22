Ф'юрі пообіцяв за три раунди нокаутувати Джошуа

Боксер не сумнівається, що розмаже суперника

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі націлений на швидку перемогу над Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам боксер.

"Тайсон Ф'юрі, Циганський барон, чемпіон світу в суперважкій вазі. Так! Тільки що отримав телефонний дзвінок від Шугара Хілла Стюарда з США. Ми маємо намір знищити Джошуа. Один раунд, два раунди, три раунди, і все скінчено! Чекаю з нетерпінням", - заявив Ф'юрі.

WE ARE GOING TO SMASH AJ!!!! pic.twitter.com/nzn4LNuQcQ — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 21, 2021

Раніше, WBO прибрала Усика зі шляху до супербою Джошуа - Ф'юрі.