 Ф'юрі пообіцяв за три раунди нокаутувати Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі пообіцяв за три раунди нокаутувати Джошуа

Сьогодні 15:20 334 0
Боксер не сумнівається, що розмаже суперника
Ф'юрі пообіцяв за три раунди нокаутувати Джошуа
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі націлений на швидку перемогу над Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам боксер.

"Тайсон Ф'юрі, Циганський барон, чемпіон світу в суперважкій вазі. Так! Тільки що отримав телефонний дзвінок від Шугара Хілла Стюарда з США. Ми маємо намір знищити Джошуа. Один раунд, два раунди, три раунди, і все скінчено! Чекаю з нетерпінням", - заявив Ф'юрі.

Раніше, WBO прибрала Усика зі шляху до супербою Джошуа - Ф'юрі.

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