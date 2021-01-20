 WBO прибрала Усика зі шляху до супербою Джошуа - Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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WBO прибрала Усика зі шляху до супербою Джошуа - Ф'юрі

Сьогодні 11:30 708 0
WBO санкціонувала бій Джошуа - Ф'юрі
WBO прибрала Усика зі шляху до супербою Джошуа - Ф'юрі
#Усик, #Джошуа

Джерело - espreso.tv.

Всесвітня боксерська організація санкціонувала бій між британськими важковаговиками Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє BoxingScene.

За інформацією видання, WBO більше не наполягає на негайному проведенні Ентоні Джошуа обов'язкового захисту титулу проти українця Олександра Усика.

Організація санкціонувала проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Дозвіл WBO дала за умови, що тріумфатор поєдинку зустрінеться з переможцем бою за тимчасовий пояс WBO, в якому Олександр Усик битиметься із британцем Джо Джойсом.

За даними джерел, бій між новим абсолютним чемпіоном світу та володарем тимчасового титулу WBO повинен відбутися протягом півроку після зустрічі Усик - Джойс. Якщо Ф'юрі або Джошуа не виконають цю умову, тимчасовий чемпіон WBO стане повноцінним володарем титулу організації.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO.

Раніше, Усик назвав ціну за відстрочку бою з Джошуа.

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