 Кемпбелл: Гарсія вдарив так сильно, що я не міг дихати як мінімум хвилину | Бокс | Champion.com.ua
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Кемпбелл: Гарсія вдарив так сильно, що я не міг дихати одну хвилину

Вчора 22:55 1014 0
Британець прокоментував нокаутуючий удар в печінку від Гарсії
Кемпбелл: Гарсія вдарив так сильно, що я не міг дихати одну хвилину
#Кемпбелл, #Гарсія

Джерело - iFL TV.

Британський легковаговик Люк Кемпбелл у бою за звання тимчасового чемпіона WBC від Раяна Гарсії отримав дуже болючий удар.

Про це заявив сам боксер.

"Раян практично не виявляв себе до того удару. Так, він має непогану міццю, але я блокував всі його випади в мою сторону. Я думав, що Гарсія проб'є по голові, але він просто всадив удар, піднявши мою грудну клітку. Я відійшов назад і не міг дихати.

Я не знаю що сказати. Гарсія вдарив так сильно, що я не міг дихати як мінімум хвилину після закінчення відліку. Зі мною такого не було раніше. Це одна з тих речей, які завдають мені найбільшої шкоди", - заявив Кемпбелл.

Нагадаємо, що американець нокаутував суперника в сьомому раунді. На момент зупинки бою Гарсія лідирував на всіх картках суддів - 58:56, 58:55, 58:55.

Раніше, Кемпбелл розкритикував суддівські записки у бою проти Гарсії.

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