Кемпбелл розкритикував суддівські записки у бою проти Гарсії

Британський експретендент на тимчасовий титул WBC в легкій вазі Люк Кемпбелл не задоволений суддівськими записками його бою проти Раяна Гарсії.

Про це заявив сам боксер.

"Для перемоги мені потрібно було тільки нокаутувати його. Я думав, що оцінки будуть більш справедливими, так як ті, що я побачив просто дурні.

У нас був конкурентний бій, але рахунок на записках суддів був упередженим. Тепер мені здається, що цей поєдинок в будь-якому випадку був для мене програшним. Я б ніколи не переміг за очками. Що виграти, мені потрібно було б нокаутувати його", - сказав Кемпбелл.