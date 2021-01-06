 Кемпбелл розкритикував суддівські записки у бою проти Гарсії | Бокс | Champion.com.ua
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Кемпбелл розкритикував суддівські записки у бою проти Гарсії

Сьогодні 16:25 634 0
Олімпійський чемпіон вважав, що судді будуть більш справедливими
Кемпбелл розкритикував суддівські записки у бою проти Гарсії
#Кемпбелл, #Гарсія

Джерело - IFL TV.

Британський експретендент на тимчасовий титул WBC в легкій вазі Люк Кемпбелл не задоволений суддівськими записками його бою проти Раяна Гарсії.

Про це заявив сам боксер.

"Для перемоги мені потрібно було тільки нокаутувати його. Я думав, що оцінки будуть більш справедливими, так як ті, що я побачив просто дурні.

У нас був конкурентний бій, але рахунок на записках суддів був упередженим. Тепер мені здається, що цей поєдинок в будь-якому випадку був для мене програшним. Я б ніколи не переміг за очками. Що виграти, мені потрібно було б нокаутувати його", - сказав Кемпбелл.

Нагадаємо, Раян Гарсія переміг Кемпбела нокаутом в сьомому раунді. На момент зупинки бою Гарсія лідирував на всіх картках суддів - 58:56, 58:55, 58:55.

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