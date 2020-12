Іока нокаутував Танаку і зберіг чемпіонський пояс

Чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) японець Кадзуто Іока (26-2, 15 KO) нокаутував співвітчизника Косеі Танаку, ніж та зберіг чемпіонський пояс.

На старті поєдинку Танака мав невелику перевагу завдяки своїй агресії, однак все змінилося в четвертому раунді, коли Іока розбив йому ніс. У п'ятому раунді Кадзуто продовжував наносити небезпечні удари, один з яких відправив Танаку в нокдаун.

У наступних раундах Іока розвивав своє домінування, відправляв раз по раз Косеі в важкий нокдаун. У восьмому раунді рефері бою зупинив бій після потужного хука Іокі. Суддя порахував, що Танака більше не мав сил оборонятися. Іока здобув перемогу технічним нокаутом.

31yr old Kazuto Ioka (26-2, 15 KO's) with a masterful performance, dropping Kosei Tanaka (15-1) in the 5th and 6th rounds on his way to a TKO-8 victory to defend his WBO World super flyweight title in spectacular fashion in the New Years Eve grand gala in Tokyo, Japan pic.twitter.com/pQBz5UUAca