 Іока нокаутував Танаку і зберіг чемпіонський пояс | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій
Сьогодні 16:10 1728
Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії
Сьогодні 15:40 1104
Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести
Сьогодні 14:54 982
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
Сьогодні 11:42 2670
Віцепрезидент Інтернасьйонала: Ми не просунулися у переговорах щодо Тайсону
Сьогодні 10:25 316
Російська біатлоністка дискваліфікована на 4 роки за допінг
Сьогодні 10:09 1885
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:09 4224
Миколенко: Луческу сказав, що ми на першому місці розслабили булки
Сьогодні 07:18 684
Визначився склад збірної України на перші етапи Кубка IBU
Вчора 22:42 777
Трубін – у збірній відкриттів Ліги чемпіонів
Вчора 22:25 650
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:26 Футбол Кандидат у президенти Барселони: Куман заслуговує на довіру 146
18:10 Бокс Повєткін: Із задоволенням ще раз би вийшов на ринг проти Кличка 374
18:00 Блог Гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А 761
17:55 Футбол Ліверпуль не підписуватиме Шкріньяра 204
17:40 Футбол Арсенал хоче підписати Забітцера 261
17:24 Футбол Визначено найкращого гравця Динамо 2020 року 363
17:09 Бокс Іока нокаутував Танаку і зберіг чемпіонський пояс 617
16:55 Блог Стало відомо ім'я автора найкращого гола Шахтаря 2020 року 148
16:54 Футбол Реал Сосьєдад переграв Атлетік у 16 турі Ла-Ліги 399
16:39 Футбол Інтер узгодив умови особистого контракту з Гомесом 620
16:36 Блог Динамівський 2020-й рік за 120 секунд 160
16:25 Футбол Четін може залишити Верону 468
16:10 Бокс Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій 1728
15:55 Футбол Кінаш може перейти до тернопільської Ниви 655
15:40 Футбол Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії 1104
15:25 Баскетбол Леброн Джеймс встановив унікальний рекорд в історії НБА 777
15:10 Футбол Суарес повторив рекорд Фалькао 842
14:54 Бокс Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести 982
14:39 Футбол Наїнгголан повернувся до Кальярі 756
14:25 Футбол Кандидат у президенти Барселони: Мессі любить каталонський клуб 1211
14:09 Футбол Колос підписав угоду з аматорським клубом 1105
13:51 Футбол Атлетіко знайшов заміну Дієго Кості 1153
13:33 Футбол Кавані не хоче залишати Манчестер Юнайтед 1181
13:15 Футбол Президент аматорського клубу став новим власником стадіону Ювілейний в Сумах 1328
12:57 Футбол Ельче - Реал 1:1. Огляд матчу 1096

Іока нокаутував Танаку і зберіг чемпіонський пояс

Сьогодні 17:09 617 0
Іока залишився єдиним боксером з Японії, який підкорив чотири вагові дивізіони
Іока нокаутував Танаку і зберіг чемпіонський пояс
#Іока

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) японець Кадзуто Іока (26-2, 15 KO) нокаутував співвітчизника Косеі Танаку, ніж та зберіг чемпіонський пояс.

На старті поєдинку Танака мав невелику перевагу завдяки своїй агресії, однак все змінилося в четвертому раунді, коли Іока розбив йому ніс. У п'ятому раунді Кадзуто продовжував наносити небезпечні удари, один з яких відправив Танаку в нокдаун. 

У наступних раундах Іока розвивав своє домінування, відправляв раз по раз Косеі в важкий нокдаун. У восьмому раунді рефері бою зупинив бій після потужного хука Іокі. Суддя порахував, що Танака більше не мав сил оборонятися. Іока здобув перемогу технічним нокаутом.

Раніше, Гірн виділив прогрес в організації бою Джошуа - Ф’юрі.

Коментарі ()