Гірн виділив прогрес в організації бою Джошуа - Ф’юрі

Едді Гірн прокоментував організацію бою Джошуа - Ф’юрі

Промоутер Едді Гірн виділив прогрес в організації бою між чемпіоном світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це розповів сам менеджер.

"Ми близькі до завершення переговорів про бій Джошуа - Ф'юрі. Зараз ми отримуємо і відправляємо контракти. Минулого тижня переговори просунулися дуже добре. Я дійсно вірю, що ви побачите цей бій в травні-червні. Всі працюють добре і в правильному напрямку", - сказав Гірн.

Відзначимо, що Олександр Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа.

Раніше Усик заявив, що не проти битися з Джошуа у Великій Британії.