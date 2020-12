Ломаченко залишиться в легкій вазі і спробує отримати реванш з Лопесом

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не планує змінювати свою вагову категорію.

Про це заявив журналіст видання Sports Illustrated Кріс Маннікс.

While Vasyl Lomachenko can make 130-pounds, the former pound-for-pound king prefers to stay at 135-pounds and wants a rematch with @TeofimoLopez, per Loma’s manager, Egis Klimas. Klimas says Lomachenko is in good spirits after shoulder surgery.