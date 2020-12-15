Ломаченко залишиться в легкій вазі і спробує отримати реванш з Лопесом

Українець не змінюватиме вагову категорію

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не планує змінювати свою вагову категорію.

Про це заявив журналіст видання Sports Illustrated Кріс Маннікс.

"Ломаченко може зробити 59 кг, але екскороль P4P хоче залишитися в легкій вазі і знову зустрітися з Лопесом. Клімас каже, що Василь знаходиться в хорошому настрої після операції на плечі", - зазначив Маннікс.

While Vasyl Lomachenko can make 130-pounds, the former pound-for-pound king prefers to stay at 135-pounds and wants a rematch with @TeofimoLopez, per Loma’s manager, Egis Klimas. Klimas says Lomachenko is in good spirits after shoulder surgery. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) December 14, 2020

Раніше Стівенсон обіцяв побити Василя Ломаченка, якщо українець прийме рішення провести з ним поєдинок.