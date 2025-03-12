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Індзагі поділився емоціями від виходу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 12 березня 2025, 06:35
Індзагі поділився емоціями від виходу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сімоне Індзагі
UEFA

Наставник Інтера Сімоне Індзагі висловився про перемогу своїх підопічних над Феєнордом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Хлопці були чудові. Я продовжую хвалити їх, бо вони на це заслуговують. Ці хлопці викладаються повністю і дійсно заслуговують на всю похвалу за те, що вони роблять.

Я чудово розумію, що означає тренувати Інтер. Було багато радощів та розчарувань. Ти намагаєшся гідно проводити кожну гру та кожне змагання. З кожним днем ​​ти дізнаєшся все більше і більше.

У цієї команди закладено в ДНК прагнення виборювати перемогу всіх турнірах. Ми знаємо, що нам доводиться витрачати багато енергії, але саме тому цих дітей завжди треба підтримувати. Я роблю це, і наші вболівальники завжди роблять те саме", – сказав Індзагі.

Нагадаємо, що міланський клуб вдруге переміг представника Нідерландів і впевнено пройшов у наступну стадію.

З усіма результатами 1/8 фіналу за 11 березня можна ознайомитися ТУТ.

Інтер Сімоне Індзагі Ліга чемпіонів-2024/25

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