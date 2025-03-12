Індзагі поділився емоціями від виходу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Наставник Інтера Сімоне Індзагі висловився про перемогу своїх підопічних над Феєнордом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Хлопці були чудові. Я продовжую хвалити їх, бо вони на це заслуговують. Ці хлопці викладаються повністю і дійсно заслуговують на всю похвалу за те, що вони роблять.

Я чудово розумію, що означає тренувати Інтер. Було багато радощів та розчарувань. Ти намагаєшся гідно проводити кожну гру та кожне змагання. З кожним днем ​​ти дізнаєшся все більше і більше.

У цієї команди закладено в ДНК прагнення виборювати перемогу всіх турнірах. Ми знаємо, що нам доводиться витрачати багато енергії, але саме тому цих дітей завжди треба підтримувати. Я роблю це, і наші вболівальники завжди роблять те саме", – сказав Індзагі.