Пулєв прибув до Лондона для бою з Джошуа

Поєдинок відбудеться 12 грудня в столиці Великої Британії

Джерело - Чемпіон.

Болгарський суперваговик Кубрат Пулєв прилетів до Лондона за кілька днів до титульного бою з британцем Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Відразу ж після прибуття Пулєв пройшов тест на наявність коронавірусу в організмі. У столиці Британії пройде заключний етап підготовки Кубрата до бою.

Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.