Пулєв прибув до Лондона для бою з Джошуа

Болгарський суперваговик Кубрат Пулєв прилетів до Лондона за кілька днів до титульного бою з британцем Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

The challenger @KubratPulev has arrived in London 👀 #JoshuaPulev pic.twitter.com/r9oR98aukY