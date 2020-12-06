Пулєв прибув до Лондона для бою з Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Болгарський суперваговик Кубрат Пулєв прилетів до Лондона за кілька днів до титульного бою з британцем Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє Matchroom Boxing.
The challenger @KubratPulev has arrived in London 👀 #JoshuaPulev pic.twitter.com/r9oR98aukY— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 5, 2020
Відразу ж після прибуття Пулєв пройшов тест на наявність коронавірусу в організмі. У столиці Британії пройде заключний етап підготовки Кубрата до бою.
Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.