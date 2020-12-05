 Арум: Пулєв нокаутує Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Пулєв нокаутує Джошуа

Сьогодні 16:14 667 0
Боб Арум прокоментував бій Джошуа - Пулєв
Арум: Пулєв нокаутує Джошуа
#Пулєв, #Джошуа, #Арум

Джерело - isport.ua.

Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO) зможе нокаутувати чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"У Джошуа є велика вразливість, через яку Пулєв його нокаутує. Одна справа - боксувати і бігати навколо рингу, нагадуючи другого Мохаммеда Алі, коли ти б'єшся з товстим Енді Руїсом. Але поєдинок з готовим Пулєвим, який перебуває у відмінній формі і є хорошим боксером, - це інша історія.

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Я вірю, що Пулєв готовий скласти конкуренцію Джошуа в плані боксерських навичок. У нього буде можливість зловити Ентоні і відправити в нокаут. Пулєв дуже сильний, він пройшов хорошу школу, так що Джошуа не зможе бігати і робити те ж саме, що в реванші з Руїсом.

Пулєв може загнати Джошуа в кут і винести його. Тому я вірю, що Кубрат не тільки переможе, а зробить це нокаутом", - розповів Арум.

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