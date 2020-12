Спенс переміг Гарсію і захистив титули WBC і IBF

Еррол Спенс (27-0, 21 КО) переміг Денні Гарсію (36-3, 21 КО) у вечорі боксу в Арлінгтоні, Техас, США на арені AT&T.

Бійці пройшли усю дистанцію. Спенс захистив титули чемпіона світу WBC і IBF в напівсередній вазі одноголосним рішенням суддів.

Рахунок: 116:112, 116:112, 117:111.

#ANDSTILL! @ErrolSpenceJr returns to the ring to defeat Danny Garcia by UD, protecting his crown, and proving the doubters that he's the 👑 in the welterweight division. #SpenceGarcia #PBConFOX pic.twitter.com/8GqM6neQr3