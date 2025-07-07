Українці здобули 4 медалі на Кубку Європи серед юніорів та юніорок до 21 року
European Judo Union
Українські дзюдоїсти виграли срібло та три бронзи на Кубку Європи серед юніорів та юніорок до 21 року, що проходив у Празі (Чехія).
Так, срібним призером у ваговій категорії до 66 кг став Назар Вісков.
Водночас три бронзові медалі здобули Данило Кравченко (-66 кг); Крістіна Опанасенко (-63 кг); Анна Олійник-Корнійко (-70 кг).
Раніше українські дзюдоїсти виграли золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи серед дорослих в естонському Таллінні.
Як відомо, у травні українські дзюдоїсти вибороли одразу 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів у литовському Каунасі: 3 золота, 2 срібла та 10 бронзових нагород.