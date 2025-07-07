Українці здобули 4 медалі на Кубку Європи серед юніорів та юніорок до 21 року

Українські дзюдоїсти виграли срібло та три бронзи на Кубку Європи серед юніорів та юніорок до 21 року, що проходив у Празі (Чехія).

Так, срібним призером у ваговій категорії до 66 кг став Назар Вісков.

Водночас три бронзові медалі здобули Данило Кравченко (-66 кг); Крістіна Опанасенко (-63 кг); Анна Олійник-Корнійко (-70 кг).

Раніше українські дзюдоїсти виграли золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи серед дорослих в естонському Таллінні.

Як відомо, у травні українські дзюдоїсти вибороли одразу 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів у литовському Каунасі: 3 золота, 2 срібла та 10 бронзових нагород.