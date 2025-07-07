Не всі вдома. Шведська збірна готується до олімпійського сезону без головних зірок

Після тренувального збору в Італії національна збірна Швеції з біатлону продовжує підготовку до сезону в Соллефтео. Збір триватиме 5 днів. Це місце обрали через складний рельєф та специфічний підхід до стрільбища.

Про це повідомляє Fondoitalia.

За словами головного тренера Йоганнеса Лукаса, Соллефтео забезпечує класні умови для різнопланових тренувань.

"Ми прагнемо до різноманіття, особливо в стрільбі, і саме тут його можна досягти. Збір коротший, ніж на висоті, але дуже інтенсивний" – зазначив наставник команди.

До складу групи повернулася дворазова олімпійська чемпіонка Ханна Еберг, яка пропускала один з попередніх етапів підготовки. Натомість у таборі відсутні головні зірки – Себастьян Самуельссон та Ельвіра Еберг.

Самуельссон залишився в Естерсунді з родиною, пояснивши це бажанням "зберігати сімейний баланс у міжсезоння". А Еберг-молодша відновлюється після застуди.

Зазначимо, Себастьян Самуельсон є олімпійським чемпіоном в естафеті на Іграх-2018. Ельвіра Еберг здобула золото в естафеті на Олімпіаді-2022. Обидва є претендентами на нагороди на Олімпійських Іграх-2026.