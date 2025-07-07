Дончич поведе за собою Словенію на Євробаскеті-2025

Збірна Словенії оголосила розширену заявку команди на майбутній чемпіонат Європи 2025 року.

Про це повідомляє сайт Євробаскета.

До ростеру словенської команди під керівництвом Александера Секулича потрапили 19 баскетболістів на чолі із зіркою Лос-Анджелес Лейкерс Лукою Дончичем.

Варто зазначити, що до тренерського штабу Секулича доєднався асистент тренера Лейкерс Джей Джей Редіка Грег Сент-Жан.

Розширена заявка Словенії на євробаскет-2025

Євробаскет

Збірна Словенії одного разу в своїй історії ставала переможцем чемпіонату Європи. Це сталося у 2017 році, коли словенці у фіналі переграли Сербію з рахунком 93:85.

MVP того турніру був визнаний Горан Драгич, який 31 грудня 2023 року оголосив про завершення кар'єри.

На Євробаскеті-2025 Словенія гратиме у групі D, де також опинилися Польща, Ісландія, Бельгія, Ізраїль та Франція, яка раніше оприлюднила свою заявку без Руді Гобера та Віктора Вембаньями.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме з 27 серпня по 14 вересня у Фінляндії, Польщі, Латвії та на Кіпрі.

Раніше стало відомо, що на фінальній частині Євробаскету-2025 працюватиме український арбітр.