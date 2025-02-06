Формула-1: особистий залік пілотів сезону-2025

Кожного сезону Формули-1 гонщики борються за титул чемпіона світу. ФІА вручає приз найкращому пілоту, який набере найбільшу кількість очок, завдяки чому він посяде перше місце в особистому заліку.

Якщо два або більше пілотів набирають однакову кількість очок, то чемпіоном визнається той, хто завоював більше перемог (далі – других, третіх місць).

Особистий залік пілотів у сезоні-2025

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 0 Ліам Лоусон (Ред Булл) – 0 Ландо Норріс (Макларен) – 0 Оскар Піастрі (Макларен) – 0 Шарль Леклер (Феррарі) – 0 Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 0 Джордж Расселл (Мерседес) – 0 Кімі Антонеллі (Мерседес) – 0 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0 П'єр Гаслі (Альпін) – 0 Джек Дуен (Альпін) – 0 Естебан Окон (Хаас) – 0 Олівер Берман (Хаас) – 0 Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 0 Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) – 0 Алекс Албон (Вільямс) – 0 Карлос Сайнс (Вільямс) – 0 Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 0 Габріель Бортолето (Заубер) – 0

Дебютним чемпіоном світу Формули-1 у 1950 році став Ніно Фаріна. Рекорд за кількістю чемпіонських титулів належить Міхаелю Шумахеру та Льюїсу Гамільтону (по сім титулів).

Починаючи з сезону-2010 у Формулі-1 діє система нарахування очок, за якої балами нагороджуються гонщики, які фінішують у топ-10 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Варто також зазначити, що з сезону-2025 більше не присуджуватиметься додаткове очко за найшвидше коло.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.