Формула-1: особистий залік пілотів сезону-2025
Кожного сезону Формули-1 гонщики борються за титул чемпіона світу. ФІА вручає приз найкращому пілоту, який набере найбільшу кількість очок, завдяки чому він посяде перше місце в особистому заліку.
Якщо два або більше пілотів набирають однакову кількість очок, то чемпіоном визнається той, хто завоював більше перемог (далі – других, третіх місць).
Особистий залік пілотів у сезоні-2025
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 0
- Ліам Лоусон (Ред Булл) – 0
- Ландо Норріс (Макларен) – 0
- Оскар Піастрі (Макларен) – 0
- Шарль Леклер (Феррарі) – 0
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 0
- Джордж Расселл (Мерседес) – 0
- Кімі Антонеллі (Мерседес) – 0
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0
- П'єр Гаслі (Альпін) – 0
- Джек Дуен (Альпін) – 0
- Естебан Окон (Хаас) – 0
- Олівер Берман (Хаас) – 0
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 0
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) – 0
- Алекс Албон (Вільямс) – 0
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 0
- Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 0
- Габріель Бортолето (Заубер) – 0
Дебютним чемпіоном світу Формули-1 у 1950 році став Ніно Фаріна. Рекорд за кількістю чемпіонських титулів належить Міхаелю Шумахеру та Льюїсу Гамільтону (по сім титулів).
Починаючи з сезону-2010 у Формулі-1 діє система нарахування очок, за якої балами нагороджуються гонщики, які фінішують у топ-10 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Варто також зазначити, що з сезону-2025 більше не присуджуватиметься додаткове очко за найшвидше коло.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.