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Мексика здобула вольову перемогу над США та виграла Золотий кубок КОНКАКАФ-2025

Станіслав Лисак — 7 липня 2025, 07:10
Мексика здобула вольову перемогу над США та виграла Золотий кубок КОНКАКАФ-2025
Getty Images

У ніч з 6 на 7 липня збірна Мексики здобула перемогу над США у фінальному матчі Золотого кубку КОНКАКАФ 2025 року.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 2:1, попри те, що господарі турніру вийшли вперед уже на 4 хвилині поєдинку.

У середині першого тайму мексиканці зрівняли рахунок, а на 78 хвилині гол Едсона Альвареса приніс гостям 13-й, рекордний титул Золотого кубку КОНКАКАФ.

Золотий кубок КОНКАКАФ
Фінал, 7 липня

США – Мексика 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Річардс, 1:1 – 27 Хіменес, 1:2 – 78 Альварес

Зауважимо, що Гватемала та Гондурас отримали статус бронзового призера, оскільки в межах Золотого кубку КОНКАКАФ матч за третє місце не проводиться.

Окрім цих команд США пройшли Коста-Рику на шляху до фіналу, а Мексика переграла гостей турніру Саудівську Аравію у межах 1/4.

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