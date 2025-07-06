Рівно половина "нейтралок": на Вімблдоні визначилися перші чвертьфіналістки

Визначилися перші четверо чвертьфіналісток на Вімблдоні 2025. Ними стали Лаура Зігмунд (104, Німеччина), Анастасія Павлюченкова (50, -), Аріна Сабалєнка (1, -) та Аманда Анісімова (12, -).

Зігмунд у матчі четвертого кола обіграла "лакі-лузерку" Солану Сьєрру (101, Аргентина) з рахунком 6:3, 6:2. 37-річна німкеня стала найстаршою тенісисткою у Відкритій Ері, яка вперше вийшла у чвертьфінал Вімблдону.

Павлюченкова засмутила британських вболівальників, перемігши Сонай Картал (51, Велика Британія) – 7:6(3), 6:4. У матчі стався кумедний момент, коли в одному з розіграшів Картал пробила у настільки великий аут, що система "хоук-ай" не спрацювала. За правилами, через це арбітр на вишці ухвалив рішення переграти розіграш, що спричинило невдоволення росіянки.

Сабалєнка не без проблем здолала кривдницю Еліни Світоліної Елізе Мертенс (23, Бельгія) – 6:4, 7:6(4).

Анісімова відіграла брейк у вирішальному сеті й обіграла Лінду Носкову (27, Чехія) з рахунком 6:2, 5:7, 6:4. Американка вдруге у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Вімблдону.

Чвертьфінальні пари Вімблдону

Лаура Зігмунд (Німеччина) – Аріна Сабалєнка (-)

Анастасія Павлюченкова (-) – Аманда Анісімова (США)

Поєдинки відбудуться у вівторок, 8 липня.

Нагадаємо, що раніше стали відомі перші чвертьфінальні пари в чоловічому одиночному розряді.