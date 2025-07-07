16-річний талант з Мексики побив рекорд Пеле та Ямаля

Півзахисник Хільберто Мора став наймолодшим гравцем, який коли-небудь виходив у старті на фінал міжнародного турніру серед дорослих.

Про це пише журналіст Yeudiel Pacheco.

Нагадаємо, що США програли Мексиці у домашньому фіналі Золотого кубку КОНККАФ 2025. Цей поєдинок увійшов в історію завдяки Хільберто Мора із збірної Мексики.

Він у 16 років і 265 днів став наймолодшим гравцем, який будь-коли виходив у старті на вирішальну гру великого міжнародного турніру серед дорослих. У фінальному матчі юний талант провів 75 хвилин на полі.

Таким чином він перевершив рекорди Ламіна Ямала (17 років у фіналі Євро-2024) і Пеле, якому було 17 років і 249 днів під час фіналу ЧС-1958.

Раніше Кріштіану Роналду закликав не чинити занадто високого тиску на Ламіна Ямала.