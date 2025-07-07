Голден Стейт, Лейкерс та Мілуокі очікують, коли Біл домовиться з Фініксом про викуп контракту

Зірковий захисник Фінікс Санз Бредлі Біл домовляється з клубом про викуп його контракту.

Про це повідомляє ClutchPoints.

Після того, як була офіційно оформлена угода щодо рекордного трейду Кевіна Дюранта в Х'юстон, Фінікс продовжив свій шлях до перебудови команди.

Санз провели переговори з Білом щодо потенційного розставання шляхом викупу контракту 32-річного баскетболіста. Сторони почали формулювати структуру цієї угоди.

Зазначається, що Біла будуть готові підписати такі клуби, як Лейкерс, Кліпперс, Голден Стейт, Мілуокі, Маямі, Денвер та Детройт.

Очікується, що доля Бредлі Біла вирішиться сьогодні, 7 липня. Однак є ще деякі деталі, які потребують доопрацювання, включаючи точну суму запропонованої угоди про викуп.

Повідомляється, що Біл відмовиться від близько 14 мільйонів доларів. Це мінімальна сума, яка дозволить Фініксу розтягнути контракт баскетболіста і залишитися в рамках 15-відсоткового правила ліги щодо "мертвих грошей".

Одне з ключових правил, викладених у новій колективній угоді (CBA) щодо викупу контракту гравців і "мертвих грошей", полягає в тому, що сума грошей, розтягнутих на балансі команди, не може перевищувати 15% ліміту зарплати в рік, коли гравця було відраховано.

Оскільки Санз раніше відрахували Насіра Літтла та І Джея Лідделла, двох гравців, які потрапляють під обмеження на сезон-2025/26, Фінікс не може перевищувати ліміт в 23,2 мільйона.

У Бредлі Біла залишилося два роки за чинним контрактом з опцією гравця на останній сезон. За ці два роки Біл має заробити 110,7 мільйона доларів.

Нагадаємо, що схожа ситуація відбулася з Деміаном Ліллардом, чий контракт був викуплений його вже колишньою командою Мілуокі Бакс.