Суперник Митрофанова записав відеозвернення до українця

Суперник Дмитра Митрофанова впевнений у своїй перемозі.

Асінья Байфілд записав відеозвернення до українця.

"18 грудня буде реальний big fight! Я спостерігав за Дмитром. Він вправний, спритно рухається і класно працює головою. Для нас обох цей бій стане неабияким випробуванням. Моя головна зброя - це досвід. Я тренуюсь і роблю все можливе, щоб на день бою вийти на пік своєї форми, адже в такому разі мій суперник не протягне і 6 раундів", - заявив Асінья Байфілд.