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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1-го туру чемпіонату України сезону 2025/26

Олексій Мурзак — 7 липня 2025, 17:26
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1-го туру чемпіонату України сезону 2025/26
УПЛ

Затверджено розклад матчів 1-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Перший тур нового сезону першості України стартуватиме 1 серпня матчами Колос – Кривбас та Рух – Полтава, а закриється 4 серпня поєдинком Металіста 1925 проти Оболоні.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
1-й тур

1 серпня (п’ятниця)

  • 15:30 Колос – Кривбас
  • 18:00 Рух – Полтава

2 серпня (субота)

  • 15:30 Верес – Динамо
  • 18:00 Зоря – ЛНЗ

3 серпня (неділя)

  • 13:00 Кудрівка – Олександрія
  • 15:30 Епіцентр – Шахтар
  • 18:00 Карпати – Полісся

4 серпня (понеділок)

  • 18:00 Металіст 1925 – Оболонь

Для українських представників в єврокубках сезон 2025/26 розпочнеться раніше: 10 липня перший матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проведе Шахтар, в третій декаді липня відбудуться ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів (Динамо) та Ліги Конференцій (Олександрія та Полісся).

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