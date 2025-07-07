УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1-го туру чемпіонату України сезону 2025/26
УПЛ
Затверджено розклад матчів 1-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Перший тур нового сезону першості України стартуватиме 1 серпня матчами Колос – Кривбас та Рух – Полтава, а закриється 4 серпня поєдинком Металіста 1925 проти Оболоні.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
1-й тур
1 серпня (п’ятниця)
- 15:30 Колос – Кривбас
- 18:00 Рух – Полтава
2 серпня (субота)
- 15:30 Верес – Динамо
- 18:00 Зоря – ЛНЗ
3 серпня (неділя)
- 13:00 Кудрівка – Олександрія
- 15:30 Епіцентр – Шахтар
- 18:00 Карпати – Полісся
4 серпня (понеділок)
- 18:00 Металіст 1925 – Оболонь
Для українських представників в єврокубках сезон 2025/26 розпочнеться раніше: 10 липня перший матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проведе Шахтар, в третій декаді липня відбудуться ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів (Динамо) та Ліги Конференцій (Олександрія та Полісся).