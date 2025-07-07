Вінгер Манчестер Юнайтед наполягає на переході в Ювентус та готовий піти на поступки у зарплаті

Проблемний вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо бачить своє майбутнє у складі туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

Згідно з джерелом, 25-річний англієць наполягає саме на переході до "старої синьйори". Футболіст попросив італійський колектив пришвидшити переговори з манкуніанцями щодо його трансферу.

Між клубами існує певна домовленість, що угода коштуватиме 25 мільйонів євро. При цьому також треба узгодити умови особистого контракту.

Санчо погодився зменшити свої фінансові запити, погодившись на суму, яка менше восьмизначної. Ювентус спочатку запропонував гравцю 5 мільйонів на рік + бонуси, після чого клуб підняв свою пропозицію. Наразі між сторонами все ще існують розбіжності.

Повідомляється, що Джейдон Санчо має пропозиції від інших клубів, але він віддав пріоритет переїзду до Турину і не хоче довго чекати. Очікується, що ситуація має вирішитися протягом найближчих кількох днів.

Нагадаємо, що спочатку Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед влаштувати обмін гравцями.