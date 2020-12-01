Форман: Тайсон може поборотися за титул чемпіона світу

Легендарний боксер Майк Тайсон може поборотися за чемпіонський титул в хевівейті.

Про це заявив Джордж Форман.

"Якщо Тайсон набере таку форму, яку він показав у бою проти Роя Джонса, якщо він поверне свій таймінг і всі інші компоненти, то може отримати можливість побитися за титул. Його повинні правильно вести, щоб він отримав шанс на титульний бій. У такому випадку, Тайсон нокаутує свого суперника.

Тайсон показав приголомшливу форму в виставковому бою. Рою Джонсу довелося використовувати всі навички зі свого старого арсеналу, щоб не попасти в нокаут. Я просто не вірив в те, що бачив. Адже це був тільки шоу. Думаю, що якби Тайсон був активним протягом останніх двох років, то в 54-55 він знову б стояв у черзі за титулом.

Якщо Тайсон знайде когось, хто буде робити креативні і правильні кроки, то він може швидко увійти в еліту", - заявив Форман.