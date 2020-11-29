Леннокс Льюїс може повернутися на ринг

Пропозиція для британця повинна бути правильною

Колишній боксер Леннокс Льюїс підтвердив, що він може піти по стопах Майка Тайсона і повернутися на ринг, якщо зроблена йому пропозиція буде правильною.

Про це повідомляє Daily Express.

Льюїс повісив рукавички на цвях у 2003 році після блискучої кар'єри, протягом якої він став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Льюїс домінував в суперважкому дивізіоні протягом всієї своєї кар'єри і став одним з кращих супертяжів за всю історію.

Британець перемагав Френка Бруно, Гленна МакКрорі, Шеннона Бріггса і Евандера Холіфілда під час свого розквіту, а також нокаутував Майка Тайсона і здолав Віталія Кличка в одному з кращих боїв всіх часів.

Раніше, Тайсон заявив про бажання продовжувати далі виступати на рингу.