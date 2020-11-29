 Леннокс Льюїс може повернутися на ринг | Бокс | Champion.com.ua
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Леннокс Льюїс може повернутися на ринг

Сьогодні 12:25 371 0
Пропозиція для британця повинна бути правильною
Леннокс Льюїс може повернутися на ринг
#Льюїс

Джерело - sport.ua.

Колишній боксер Леннокс Льюїс підтвердив, що він може піти по стопах Майка Тайсона і повернутися на ринг, якщо зроблена йому пропозиція буде правильною. 

Про це повідомляє Daily Express.

Льюїс повісив рукавички на цвях у 2003 році після блискучої кар'єри, протягом якої він став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Льюїс домінував в суперважкому дивізіоні протягом всієї своєї кар'єри і став одним з кращих супертяжів за всю історію.

Британець перемагав Френка Бруно, Гленна МакКрорі, Шеннона Бріггса і Евандера Холіфілда під час свого розквіту, а також нокаутував Майка Тайсона і здолав Віталія Кличка в одному з кращих боїв всіх часів.

Раніше, Тайсон заявив про бажання продовжувати далі виступати на рингу.

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