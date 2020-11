Чемпіон Європи у важкій вазі Джо Джойс бажає провести бій проти Олександра Усика.

Про це заявив сам 35-річний боксер.

"USSSYYYKKK!"



The Joe Joyce and Oleksandr Usyk mind games have already begun 😂 pic.twitter.com/rf3mMFyEla