Зіркова біатлоністка пропустить етап Кубку світу в Нове Место

Лідерка жіночої збірної Швеції з біатлону Ельвіра Еберг пропустить сьомий етап Кубку світу в чеському Нове Место через хворобу.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Тренерський штаб збірної Швеції визначився зі складом на етап у Нове Место, Еберг-молодшої в ньому нема.

Склад збірної Швеції на етап Кубку світу в Нове Место:

Чоловіки: Еміль Нюквіст, Єспер Нелін, Малте Стефанссон, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт

Жінки: Анна Магнуссон, Анна-Карін Хейденберг, Елла Халварссон, Ганна Еберг, Йоханна Скоттхайм, Сара Андерссон

На даний момент Ельвіра Еберг посідає третє місце в загальному заліку Кубку світу з 571 очком в активі. Раніше повідомлялося, що на етапі в Нове Место на Кубок світу повернеться Маркета Давідова.