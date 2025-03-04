Зіркова біатлоністка пропустить етап Кубку світу в Нове Место
Ельвіра Еберг
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Лідерка жіночої збірної Швеції з біатлону Ельвіра Еберг пропустить сьомий етап Кубку світу в чеському Нове Место через хворобу.
Про це повідомляє Aftonbladet.
Тренерський штаб збірної Швеції визначився зі складом на етап у Нове Место, Еберг-молодшої в ньому нема.
Склад збірної Швеції на етап Кубку світу в Нове Место:
Чоловіки: Еміль Нюквіст, Єспер Нелін, Малте Стефанссон, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт
Жінки: Анна Магнуссон, Анна-Карін Хейденберг, Елла Халварссон, Ганна Еберг, Йоханна Скоттхайм, Сара Андерссон
На даний момент Ельвіра Еберг посідає третє місце в загальному заліку Кубку світу з 571 очком в активі. Раніше повідомлялося, що на етапі в Нове Место на Кубок світу повернеться Маркета Давідова.